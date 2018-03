Alerta por objeto suspeito fecha parte de aeroporto de Estocolmo Parte do terminal cinco do aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, teve de ser esvaziada na quarta-feira, devido à investigação de um pacote suspeito, disse um porta-voz do aeroporto. Niclas Harenstan, porta-voz do aeroporto, disse que um membro da equipe do aeroporto encontrou uma embalagem de achocolatado pequena com uma fita em volta, em uma parte pública do terminal. "Podemos dizer que cerca de um terço do terminal cinco foi esvaziado", disse Harenstan. Até agora, os vôos não foram afetados pelo incidente. Harenstan acrescentou que duvida de que possa haver alguma interrupção nos vôos, porque o incidente aconteceu em uma das horas menos movimentadas do dia e as operações de check-in puderam ser transferidas para outra área. A polícia e especialistas em explosivos foram chamados. "Por não sabermos do que se trata, tomamos precauções", disse um porta-voz da polícia. Ele disse que não daria nenhum detalhe sobre o ocorrido.