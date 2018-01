Alertas de terrorismo se espalham pelo mundo O Departamento de Estado dos EUA emitiu um alerta aos americanos na Arábia Saudita sobre um possível ataque terrorista na cidade portuária de Jedah, no mar Vermelho. "O consulado-geral dos EUA em Jedah recebeu a informação, não confirmada, de que poderia ocorrer um ataque terrorista no distrito de Al Hamra, em um futuro próximo", informou o Departamento de Estado em um comunicado. " Os alertas de ataques terroristas se propagaram hoje pelo mundo todo. Austrália e Nova Zelândia exortaram seus cidadãos a se manterem em guarda no sudeste asiático, uma região ainda marcada pelos atentados de Bali, no ano passado. Advertindo sobre uma "clara ameaça terrorista", o governo britânico exortou seus cidadãos a ter precaução em seus países do leste da África - Uganda, Etiópia, Tanzânia, Somália, Eritréia e Djibuti. Sobre a Arábia Saudita, o Departamento de Estado aconselhou os americanos presentes no país a manterem um alto nível de vigilância e tomarem medidas para aumentar sua segurança. O alerta foi feito no dia da chegada de agentes do FBI à Arábia Saudita para investigar os atentados suicidas múltiplos de segunda-feira que deixaram 34 mortos - entre eles 8 americanos - na capital saudita, Riad.