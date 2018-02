Alertas de tsunami vão do Chile à Austrália

"Vamos decidir amanhã, à meia noite na hora de Sakhalin (11h deste sábado em Brasília) se emitiremos um alerta, dependendo das circunstâncias e dos registros das estações de medição mais próximas", disse uma porta-voz do centro, que se localiza na principal cidade da ilha de Sakhalin, no mar de Okhotsk, ao norte do Japão.

O governo dos EUA emitiu alertas de tsunami para todas as regiões do Pacífico após o tremor. O alerta envolve países da América do Sul, bem como Austrália e Nova Zelândia. Nas Filipinas, o governo pediu às comunidades costeiras no lado oriental do arquipélago que se preparem para uma possível evacuação de suas casas.

Há pouco, o ministro do Interior do Chile, Edmundo Perez Yoma, disse que o número de pessoas mortas no país por causa do abalo é de pelo menos 64. O terremoto ocorreu 325 quilômetros a sudoeste de Santiago e a 115 quilômetros da segunda maior cidade chilena, Concepción, que está sem energia elétrica nem telefone. As informações são da Dow Jones.