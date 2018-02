Algumas vítimas da gripe aviária na China não tiveram contato com aves, diz OMS

O porta-voz da OMS Gregory Hartl confirmou que "há pessoas que não têm histórico de contato com aves", depois de um importante cientista chinês dizer que cerca de 40 por cento das pessoas com o vírus H7N9 não tinha tido contato com aves.

Zeng Guang, o cientista-chefe encarregado de epidemiologia no Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, disse que cerca de 40 por cento das vítimas não tinham nenhum histórico claro de exposição a aves, informou o Beijing News nesta quarta-feira.

"Como essas pessoas são infectadas? É um mistério", disse Zeng, segundo o jornal.

O governo chinês alertou nesta quarta que o número de infecções pode aumentar, após mais duas pessoas morreram devido à nova cepa da gripe aviária, elevando para 16 o número de mortes pelo vírus H7N9.

De acordo com uma análise da Reuters sobre as infecções, com base em relatos da mídia estatal, apenas 10 dos 77 casos confirmados até esta terça-feira teriam tido contato com aves.

A OMS disse que nenhuma vacina para o H7N9 está sendo produzida. "Essa decisão vai depender, por parte da OMS, em considerações sobre saúde pública", disse. "Temos que ver como o H7N9 se desenvolve antes de qualquer decisão ser considerada".

O Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos EUA disse no início de abril que tinham começado a trabalhar em uma vacina para estarem preparados caso fosse necessário.

(Por Stephanie Ulmer-Nebehay)