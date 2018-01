Ali Abdullah Saleh vence eleições presidenciais do Iêmen O atual governante do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, ganhou as eleições presidenciais realizadas no sábado passado, e continuará dirigindo o país, anunciou neste sábado a Comissão Suprema Eleitoral do Iêmen. Em entrevista coletiva, o presidente da comissão eleitoral anunciou o resultado final da apuração, que deu a vitória a Abdullah Saleh, com 77% dos votos. Seu maior rival, Faisal bin Shamlan obteve 21% dos votos, enquanto os outros três candidatos -Yassin Abdel Sayed, Yassin Sayed Numa e Ahmed ao Majid- repartiram os 2% restantes. Segundo a comissão eleitoral, a participação chegou a 65% dos mais de nove milhões de eleitores do país. Tanto a votação como a apuração dos votos foram acompanhadas por observadores da União Européia, que enviou uma missão diplomática a país. O Iêmen é um país com 22 milhões de habitantes, com uma renda per capita de US$ 646. A influência das tribos é considerada um fator decisivo na votação.