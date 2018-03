Ali Químico está vivo, diz CNN Ali Químico, alto funcionário do regime iraquiano, responsável pelos ataques com gás mostarda contra uma população curda no norte do Iraque, está vivo, segundo um funcionário do Pentágono citado pela CNN. O Exército britânico dava Alí como morto desde o início da guerra, em um bombardeio a sede do partido Baath em Basra.