Ali Químico será apresentado à Justiça na próxima semana Uma autoridade ocidental em Bagdá informa que o braço direito de Saddam Hussein, Ali Hassan al-Majid, conhecido como "Ali Químico", será um dos primeiros altos representantes da ditadura de Saddam a comparecer aos tribunais na próxima semana. Ali Químico é responsabilizado por uma sangrenta campanha contra os curdos do norte do Iraque, em 1988, na qual cerca de 100.000 civis curdos foram mortos ou desapareceram. Segundo a Human Rights Watch, em 1987 ele pessoalmente ordenou o uso de armas químicas num bombardeio contra curdos. Também foi o encarregado da ocupação do Kuwait durante a primeira Guerra do Golfo. Ontem, o premier do Iraque, Ayad Allawi, havia dito que auxiliares de Saddam seriam levados à Justiça na próxima semana. A fonte ocidental, falando na condição de não ter o nome revelado, disse que as audiências da semana que vem serão preliminares, e que Ali Químico estaria entre os primeiros a aparecer. Ele foi capturado por militares americanos em agosto de 2003.