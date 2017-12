Aliado de Al-Zarkawi é morto durante ataque em Faluja O exército norte-americano informou nesta terça-feira a morte de um "conhecido integrante" da facção terrorista comandada pelo jordaniano Abu Mussab Al-Zarkawi no Iraque. Os militares atacaram por ar um refúgio utilizado por aliados de Al-Zarkawi no rebelde de Faluja, a 65 km de Bagdá, às 3h (hora local). As forças norte-americanas têm promovido ações na cidade há semanas e, recentemente, aumentaram os ataques aéreos e de artilharia com o intuito de eliminar o grupo comandado pelo terrorista jordaniano. Há alguns dias, a facção liderada por Al-Zarkawi ? que já se responsabilizou por inúmeros atentados suicidadas e assassinatos de reféns estrangeiros - declarou-se filiada à rede Al-Quaeda.