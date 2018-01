Aliado de Arafat chefiará Parlamento palestino O Comitê Central da Fatah, organização do presidente Yasser Arafat, nomeou hoje (01) o ex-ministro da Agricultura Rafik Nacheh presidente do Conselho Legislativo Palestino, o Parlamento palestino. Rafik Nacheh entra no lugar deixado vago com a saída de Ahmed Qureia, que deixou o cargo para ser o primeiro-ministro palestino. A demora em formar um governo que substitua o gabinete de emergência, cujo prazo de 30 dias de duração expira na terça-feira, ocorreu devido a divergências em relação ao titular do Ministério do Interior. Qureia, que ameaçou se demitir caso Arafat não lhe desse o controle das forças de segurança, designou Naser Yusef para o cargo. Também hoje eram esperadas novas discussões para aprovar essa designação de Korei. Soldados israelenses em Nablus, norte da Cisjordânia, mataram um motociclista palestino perto do campo de refugiados de Ashkar. Os soldados asseguram que Mohammed Hammad, de 23 anos fugiu ao receber ordem para parar durante um controle de rotina o que despertou suspeitas.