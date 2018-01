Aliado de Berlusconi é condenado por vínculos com a máfia Marcello Dell´Utri, aliado próximo do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, foi condenado hoje a 9 anos de cadeia por ter vínculos com a máfia siciliana, segundo decisão de uma corte de Palermo. Dell´Utri foi alto executivo do império empresarial de Berlusconi e agora é senador pelo partido do primeiro-ministro, o Força Itália. Segundo a Justiça, ele era o elemento de ligação entre a Máfia e empresários de Milão.