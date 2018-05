Aliado de Gbagbo pede reconciliação nacional Pascal Affi N"Guessan, líder do partido do ex-presidente preso Laurent Gbagbo, fez um apelo para que os militantes abandonem as armas e que se busque uma "reconciliação nacional". Ele leu uma declaração ontem, em que clamou pelo "fim das mortes de nossos compatriotas" e para que o povo "dê uma chance ao restauro da paz".