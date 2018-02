Aliado de Milosevic é nomeado premiê O ex-porta-voz do partido de Slobodan Milosevic em tempos de guerra, Ivica Dacic, foi nomeado ontem premiê da Sérvia, aumentando o temor internacional de que o país possa a retornar ao nacionalismo do passado e abandonar o esforço para adequar-se aos padrões exigidos pela União Europeia às nações que pretendem entrar no bloco. O Partido Socialista de Dacic já foi liderado pelo ex-presidente da antiga Iugoslávia, que, deposto em 2000, morreu em 2006 na prisão, enquanto era julgado por crimes contra a humanidade.