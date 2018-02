Aliado de Obama é acusado de violar ética do Congresso Charles Rangel, deputado democrata e forte aliado do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi alvo, ontem, de censuras formais pelo grupo de monitoramento ético do Congresso por causa de uma viagem ao Caribe paga por uma empresa. Presidente do Comitê de Meios e Fins da Câmara, Rangel violou os limites para o recebimento de presentes e terá devolver o valor das viagens, segundo relatório do Comitê de Padrões de Conduta Oficial.