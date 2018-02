Aliado de premiê da Geórgia vence eleição, diz pesquisa

Margvelashvili, ex-reitor universitário com limitada experiência política, deve obter 67% dos votos, conforme preveem as pesquisas. O ex-líder do Parlamento David Bakradze, do partido Movimento de União Nacional Saakashvili teria alcançado 20,2% dos votos.

Para o atual presidente, esta será uma saída amarga, já que o resultado do pleito deve solidificar seu rival no poder, o bilionário primeiro-ministro Bidzina Ivanishvili, cuja coalizão derrotou o partido de Saakashvili na eleição parlamentar, um ano atrás.

Ivanishvili prometeu deixar o cargo no mês que vem e nomear um novo primeiro-ministro, que, de acordo com o novo sistema parlamentar da Geórgia, receberá muitos dos poderes anteriormente mantidos pelo presidente.

Ele ainda não divulgou sua escolha para o comando do país e declarou que pretende manter sua influência no governo, embora não esteja claro como fará isso. Mas a fortuna de Ivanishvili, estimada em US$ 5,3 bilhões, dá a ele considerável poder no país de 4,5 milhões de pessoas, cujo Produto Interno Bruto (PIB) é de US$ 16 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswire.