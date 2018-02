Aliado do governo vence eleição parlamentar no Japão Kiyoshi Ejima, candidato do governista Partido Liberal Democrático (LDP, na sigla em inglês), venceu uma eleição extraordinária realizada na Prefeitura de Yamaguchi neste domingo, 28, para uma cadeira na Câmara Alta do Parlamento do Japão, segundo noticiado pela agência de notícias Kyodo News. O assento ficou vago no fim do ano passado, quando Nobuo Kishi renunciou para disputar uma vaga na Câmara Baixa.