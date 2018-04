Aliados árabes dos EUA pressionam Hamas por trégua Os países árabes aliados dos Estados Unidos buscaram reforçar sua frente contra o Irã e fizeram hoje uma demonstração de unidade para pressionar o grupo palestino Hamas, aliado de Teerã, a assinar um cessar-fogo de longo prazo com o Estado de Israel. Chanceleres do Egito, Arábia Saudita e outras nações árabes fizeram uma reunião no emirado de Abu Dhabi, ao mesmo tempo que enviados do Hamas mantém uma nova rodada de conversações com diplomatas egípcios no Cairo. O Hamas exige que Israel reabra os cruzamentos nas fronteiras com a Faixa de Gaza para assinar o cessar-fogo. O encontro em Abu Dhabi representa uma tentativa dos países árabes em pressionar o Hamas a assinar o cessar-fogo, sem a influência do Irã, patrocinador do grupo palestino. "Nós temos que garantir com a nossa unidade que partes não árabes e inconvenientes não interfiram nos nossos negócios", disse o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed, em clara referência ao Irã, país que não é árabe. O Egito, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes do Golfo Pérsico acusam o Irã de usar o Hamas para ampliar sua influência no Oriente Médio e ganhar uma cabeça de ponte às portas de Israel. Os aliados árabes dos EUA acusam o Irã de também usar o Hezbollah, grupo libanês xiita, para as mesmas finalidades. O encontro em Abu Dhabi - que também incluiu os chanceleres da Jordânia, Tunísia, Marrocos, Bahreim, Iêmen e da Autoridade Nacional Palestina (ANP) - foi para mostrar ao Hamas que ele terá que negociar com o presidente palestino Mahmoud Abbas, dirigente da ANP.