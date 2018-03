Aliados bombardeiam defesa iraquiana em zona de exclusão Aviões da coalizão liderada pelos EUA bombardearam nesta terça-feira um ponto de defesa aérea iraquiana ao norte do país, após tiros terem sido disparados contra eles, informou o Comando Europeu dos EUA. "As forças iraquianas utilizaram artilharia antiaérea a partir de pontos ao nordeste de Mosul durante operação de rotina de patrulhamento na área de exclusão do norte", disse nota do comando. "Aviões da coalizão responderam ao ataque iraquiano", acrescentou a nota.