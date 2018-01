Aliados bombardeiam radar iraquiano Aviões de combate aliados, sob liderança dos EUA, bombardearam um sistema de radar para rastreamento de mísseis iraquiano no norte do Iraque após terem sido identificados pelo sistema, informou nota enviada à agência Dow Jones pelo comando norte-americano na Europa. "As forças iraquianas ameaçaram a coalizão aérea hoje", disse a nota. "Um sistema de radar para rastreamento de mísseis na área próxima a Irbil colocou os aviões aliados em sua mira enquando conduziam operações de rotina na área de exclusão aérea". O mercado futuro do petróleo não reagiu à notícia. Às 10h55 (de Brasília) o contrato de outubro do brent operava em US$ 26,88, queda de US$ 0,14 (0,52%). Na Nymex, o contrato de mesmo vencimento abria a US$ 28,62, queda de US$ 0,22 (0,76%).