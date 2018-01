Aliados capturam mais um alto funcionário iraquiano As forças aliadas lideradas pelos Estados Unidos no Iraque capturaram um líder do Partido Baath, de Saddam Hussein, anunciou nesta quarta-feira o Comando Central do Exército dos EUA, estabelecido em Doha, Catar. Num breve comunicado, o comando informou que Ghazi Hammud, presidente regional do partido no distrito de Kut, está sob custódia dos aliados. Ele é o número 32 da lista de 55 iraquianos mais procurados divulgada pelos Estados Unidos. No baralho ilustrativo dos membros mais procurados do regime de Saddam Hussein, ele é o dois de copas. O comunicado não detalha onde nem quando Hammud foi detido. Também não esclarece se ele se entregou ou foi capturado à força. Veja o especial :