Aliados contra a guerra discutem conflito Os Ministros das Relações Exteriores da França, Rússia e Alemanha reúnem-se nesta sexta-feira para discutir o conflito no Iraque durante almoço em Paris. Há previsão de entrevista após o almoço. Mais tarde, o ministro das Relações Exteriores da França, Dominique de Villepin, encontra-se com o Papa João Paulo II, antes de reunir-se com seu colega italiano Franco Frattini e outras autoridades italianas. Paralelamente, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Yuri Fedotov, encontrou-se nesta sexta-feira com autoridades chinesas para discutir o conflito liderado pelos EUA no Iraque. Veja o especial: