Aliados de Chávez farão ´caça às bruxas´ na imprensa Deputados do partido do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, prometeram identificar os meios de comunicação que supostamente conspiraram para provocar os protestos de rua, liderados na quinta-feira passada pelo coronel rebelde da aeronáutica, Pedro Soto. O deputado governista Nicolás Mauro disse que os parlamentares vão revelar prontamente quais os veículos envolvidos que planejaram o ´show´, feito numa praça de Caracas com oficiais conspiradores e proprietários de meios de comunicação. Os políticos de oposição insistem em que o protesto foi espontâneo. O vice-presidente venezuelano, Diosdado Cabello, afirmou que o governo busca ainda o terceiro oficial opositor, além de Soto e Flores. Os três teriam se reunido com os donos dos veículos de comunicação envolvidos dias antes do discurso de Soto.