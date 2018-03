Aliados de Chávez querem investigação sobre mortes Simpatizantes do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, planejam fazer uma manifestação nesta segunda-feira para pedir investigação sobre a morte de dois homens durante um confronto entre a polícia, manifestantes de oposição e aliados do presidente venezuelano na última sexta-feira. Chávez culpou os líderes da greve geral que já dura um mês no país pelas mortes dos dois manifestantes pró-governo. Autoridades locais dizem que ainda não é possível saber ao certo de quem é a responsabilidade pelas mortes. O presidente prometeu justiça para o caso.