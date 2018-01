Aliados de De la Rúa devem sofrer derrota eleitoral A corrida para as eleições parlamentares de outubro na Argentina já começou, e o governo do presidente Fernando de la Rúa vai ficando rapidamente para trás nos dois principais distritos eleitorais do país. Isso é o que indica uma pesquisa do Centro de Estudos de Opinião Pública (Ceop). Os analistas políticos consideram que a permanência da recessão - que já dura dois anos - o aumento do desemprego, de 15,4% para 16,4% no último ano, além dos sete ajustes fiscais anunciados desde o início do mandato do presidente infligirão uma pesada derrota ao governo. Segundo o instituto, na província de Buenos Aires, a maior e mais rica do país, o Partido Justicialista (mais conhecido como "Peronista"), da oposição, vencerá facilmente a coalizão de governo Aliança UCR-Frepaso. Na cidade de Buenos Aires, durante meio século um tradicional reduto da UCR, partido do presidente De la Rúa, poderia sofrer uma derrota sem precedentes, com uma característica peculiar: os vencedores seriam dissidentes do próprio governo. Buenos Aires é uma província com um peso político fora do normal dentro da Argentina. Ali é produzido 34,9% do PIB do país, e vive 38,4% da população argentina. Segundo os analistas políticos, quem controla Buenos Aires pode influenciar de forma determinante nos destinos do país. Nas eleições parlamentares de outubro será renovada a totalidade do Senado e metade da Câmara de Deputados.