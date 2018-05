Aliados de Mubarak são acusados de corrupção O ex-primeiro-ministro egípcio Ahmad Nazif e também os ex-ministros do Interior Habib el-Adli e de Finanças Yussef Boutros-Ghali foram acusados formalmente de corrupção ontem. A medida faz parte de uma campanha para levar a julgamento os aliados do ex-ditador egípcio Hosni Mubarak - acusado não apenas de corrupção, mas também de violações dos direitos humanos e outros crimes contra a população do Egito.