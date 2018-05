Aliados de Musharraf questionam acordo com oposição paquistanesa Aliados do presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, se mostraram contrários à coalizão que ele está negociando com a ex-primeira-ministra Benazir Bhutto, trazendo novas dúvidas sobre o futuro do controverso governante. O mandato do general se encerra em breve, e sua popularidade está em queda. Por isso, ele se mobiliza para melhorar sua situação política e conseguir que o Parlamento e as assembléias regionais lhe dêem mais um mandato como presidente. Para isso, Musharraf buscou a ajuda de Benazir, cujo popular Partido do Povo Paquistanês ampliaria sua base política. Pelo pacto que está sendo negociado, ele deixaria o comando do Exército e Benazir voltaria ao cargo de primeira-ministra. Mas muitos membros da Liga Muçulmana do Paquistão (LMP), o partido governista, estão alarmados com a perspectiva de verem a velha rival Benazir voltar de oito anos de exílio para reassumir o poder. Chaudhry Shujaat Hussain, presidente da LMP, disse ter levado a Musharraf suas restrições quanto a partes do acordo. "Dissemos a ele que há certas coisas que são nocivas para o país e a nação e que devem ser revistas", disse Hussain na sexta-feira à Reuters. Benazir, que já foi primeira-ministra duas vezes, quer a suspensão da proibição a um terceiro mandato, e também que o presidente perca o poder de dissolver gabinetes --duas exigências às quais Hussain disse que a LMP se opõe.