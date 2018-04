Manifestantes partidários do presidente nicaraguense, Daniel Ortega, cercaram o Congresso do país para impedir a passagem de deputados opositores ontem e na terça-feira. Os deputados pretendiam derrubar o decreto que permitiu a Ortega estender o mandato de juízes que são seus aliados. Os sandinistas atacaram opositores com pedras e lançaram granadas (foto) contra um hotel onde eles se reuniram.