Aliados propõem saída eleitoral a Chávez Aliados de Hugo Chávez estão propondo ao presidente venezuelano que assuma a liderança de uma saída eleitoral para a atual crise política e social do país - que, na segunda-feira, enfrentará a terceira greve geral nacional em menos de um ano. O vice-presidente da Assembléia Nacional, Rafael Simón Jiménez opinou hoje que Chávez deve estar na frente de uma "solução eleitoral realista em termos de tempo e acertada num acordo com a oposição". Partidos opositores, a maior confederação de empresários da Venezuela (a Fedecámaras), sindicatos e associações civis promovem a greve geral marcada para segunda-feira, durante a qual reivindicarão a renúncia de Chávez e a convocação de eleições presidenciais. Chávez, por seu lado, qualifica de "golpista" o movimento da oposição e reitera que não deixará o poder antes do fim do mandato. A única opção aceita por Chávez para submeter seu mandato à aprovação popular é a realização de um plebiscito revogatório previsto pela Constituição, que poderia ocorrer em agosto do ano que vem. O plebiscito só pode ser convocado depois do cumprimento da metade do mandato presidencial. "A característica que diferencia o presidente Chávez dos demais políticos é sua disposição de submeter as decisões importantes à votação do povo", disse Simón Jiménez, referindo-se aos sete processos eleitorais liderados por Chávez desde que assumiu o poder, em 1999 - incluindo a eleição de 2000 convocada para relegitimar o preenchimento de todos os cargos eletivos sob a vigência da nova Constituição. Chávez deverá retornar amanhã ao país depois de um giro de quase uma semana pela Europa. Hoje, na última escala da viagem, na Noruega, o presidente venezuelano disse não acreditar que a greve de segunda-feira possa resultar em distúrbios como os de abril - quando foi afastado do poder por menos de dois dias, numa frustrada tentativa de golpe militar. Na véspera, porém, Chávez advertiu a oposição que poderia adotar medidas de exceção, caso a paralisação ultrapasse o período de 12 horas para o qual foi convocada. Advogados vinculados ao governo apresentaram hoje um recurso judicial com o propósito de tentar evitar a realização da greve geral. A ação se baseia no princípio do "direito ao trabalho". O governo de Chávez acusa a Fedecámaras e os sindicatos de promoverem um locaute. Hoje, o general Manuel Rosendo, acusado de participar da tentativa de golpe contra Chávez de abril, passou para a reserva por decisão do Conselho de Investigação sobre o caso. Ele reagiu acusando Chávez de violar regulamentos, leis e a Constituição.