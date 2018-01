Aliados reagem com reserva a pedido de ajuda dos EUA Destacados aliados dos EUA deram uma fria resposta hoje ao pedido dos americanos para separarem tropas e outros apoios militares para uma possível guerra contra o Iraque. Na quarta-feira, um alto assessor do presidente George W. Bush informou que os Estados Unidos haviam contactado dezenas de nações, entre elas o Canadá, Grã-Bretanha e Alemanha, pedindo ajuda militar para o caso de Bush decidir atacar o Iraque. A Austrália considerou que ainda é muito cedo para se falar em comprometimento de forças. O Japão não podia nem confirmar se havia recebido tal pedido de seu maior parceiro militar. A Coréia do Sul, que abriga cerca de 37.000 soldados americanos, afirmou que ainda não havia decidido sobre a questão. A Alemanha, abertamente contrária a Washington em relação ao Iraque, adiantou que estava considerando o pedido dos EUA "com a tendência da não participação" alemã. Os líderes árabes se mantiveram no geral em silêncio. O porta-voz do Ministério do Exterior chinês, Kong Quan, recusou-se a responder diretamente se os EUA haviam feito o pedido de ajuda à China. Kong apenas disse que Pequim prefere "uma solução política para a questão iraquiana". Mesmo a Grã-Bretanha, cuja Força Aérea participa ao lado de aviões americanos em ataques nas "zonas de exclusão aérea" no norte e sul do Iraque, não tinha uma resposta pronta. O secretário da Defesa britânico, Geoff Hoon, confirmou na quarta-feira que os EUA haviam requerido tropas, mas ele acrescentou que seu país ainda não havia tomado uma decisão. Legisladores britânicos vão começar a debater a crise no Iraque na semana que vem no Parlamento. A tevê árabe Al-Jazira divulgou que os EUA contactaram nações árabes sobre uma possível ajuda e deram a elas um mês para responder. Mas o Egito já teria rechaçado o pedido. Quando perguntado se aliados árabes dos EUA tinha recebido o pedido de ajuda, o secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, respondeu: "Os EUA precisam de ajuda? Acredito que não".