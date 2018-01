Aliados têm de continuar na guerra contra o terror, diz Bush O presidente George W. Bush, depois da derrota eleitoral de um de seus mais próximos aliados na guerra contra o terrorismo, disse hoje que os Estados Unidos e seus aliados têm de continuar "fortes e resolutos e determinados" nesta luta. Bush prometeu que os terroristas "nunca irão abalar a determinação dos Estados Unidos. Entendemos o que está em jogo". As declarações de Bush foram feitas depois dos atentados terroristas na Espanha na semana passada que mataram mais de 200 pessoas às vésperas da eleição que retirou do poder o partido de centro-direita de José María Aznar, um dos mais fiéis aliados de Bush na Europa. "Esses são assassinos de sangue frio", disse Bush a repórteres na Sala Oval. "Eles matam pessoas inocentes para tentar abalar nossa determinação. É isso que eles querem fazer". "Vamos trabalhar com nossos amigos para levar justiça a esses terroristas", acrescentou. "Eles não mataram apenas na Espanha. Eles mataram nos Estados Unidos. Eles mataram na Turquia. Eles mataram na Arábia Saudita. Eles matam onde podem. É essencial que o mundo livre permaneça forte e resoluto e determinado". Bush fez o comentários após reunir-se com o primeiro-ministro holandês Jan Peter Balkenende, outro aliado na guerra no Iraque. Lembrado por repórteres que muitos holandeses querem a retirada de suas tropas do Iraque, Bush disse: "Pediria a eles para pensarem nos cidadãos iraquianos que não querem que as pessoas se retirem, porque eles querem que as pessoas sejam livres. "Lembraria aos cidadãos holandeses que a Al Qaeda tem um interesse no Iraque por uma razão", continuou, "e este interesse é que eles perceberam que esse é um front na guerra contra o terror e eles temem que a liberdade e a democracia se espalhem para lugares como o grande Oriente Médio". Separadamente, o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, admitiu hoje que a decisão do novo líder espanhol de retirar tropas do Iraque é um revés para os Estados Unidos. "Obviamente, era preferível que mais países entrassem do que um país sair", disse ele numa entrevista à BBC. "A tarefa será cumprida, será cumprida, e será bem cumprida e progressos estão ocorrendo", avaliou. "E minha suposição é, você vai encontrar países reagindo de forma exatamente oposta. Você vai encontrar países dando um passo à frente e dizendo ´Bem, se é isso que aquele país vai fazer, vamos fazer exatamente o contrário. Vamos acrescentar algumas tropas". Para rádios americanas, Rumsfeld afirmou que a captura ou a morte do líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, não irá "alterar o problema" do terrorismo mundial. "Seria uma boa coisa se ele não estivesse solto, mas certamente isso não irá alterar o problema. Teremos de encontrar o resto dos terroristas e seus associados e garantir que eles sejam colocados na cadeia".