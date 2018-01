Aliança admite discutir governo em território neutro Em uma importante concessão, o ministro das Relações Exteriores da opositora Aliança do Norte, Abdullah, disse hoje que o diálogo para formar um novo governo que substitua o regime Taleban poderia ocorrer fora do Afeganistão. Burhanuddin Rabbani, presidente do governo de oposição, convidou todos os grupos afegãos, exceto o Taleban, a reunirem-se para discutir a formação de um novo governo, mas havia insistido que o diálogo fosse realizado em Cabul. Os Estados Unidos, por sua vez, pressionam para que as conversações sejam realizadas em terreno neutro e as Nações Unidas exortaram a Aliança do Norte para que retire sua exigência de que Cabul seja a sede das negociações. Hoje, o ministro Abdullah disse que o encontro poderia ser realizada na Alemanha, Suíça ou Áustria. "Estamos comprometidos com a formação de um governo amplo, completamente representativo", disse ele durante uma entrevista coletiva. Abdullah encontra-se no Usbequistão para reunir-se com funcionários do governo local e com James F. Dobbins, representante americano diante da aliança opositora.