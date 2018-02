Aliança do Norte adia encontro com representantes do rei Representantes do ex-rei do Afeganistão e da Aliança do Norte, de oposição ao Taleban, provavelmente irão encontrar-se no início da próxima semana para discutir a formação de um governo de transição, disse um oficial afegão. A chegada de uma delegação da Aliança do Norte à Turquia foi adiada pelos combates no Afeganistão, disse o embaixador afegão na Turquia Elmurad Arghoon. "Eles ainda não puderam deixar o Afeganistão", disse Arghoon, que representa o líder de oposição ao Taleban Burhanuddin Rabbani. "Eles primeiro terão de ir ao Tajiquistão e seguir para o Usbequistão para pegar um avião", acrescentou. O encontro seria um passo crucial para cumprir com o acordo acertado em 1º de outubro entre o ex-monarca exilado Mohammad Zaher Shah e a Aliança do Norte na formação de um governo de transição pós-Taleban. O ex-rei de 87 anos vive exilado em Roma desde 1973, quando foi expulso do país por um golpe. Leia o especial