Aliança do Norte avança em direção a Cabul Os combatentes da oposição afegã avançam, graças aos bombardeios dos Estados Unidos contra posições do Taleban, em direção ao norte de Cabul, e acreditam que poderão capturar a capital afegã a qualquer momento, disse hoje um comandante opositor. Tiroteios entre as forças opositoras afegãs e os miliciano do Taleban já são escutados no bastião de Mahmou-i-Raqui, ao norte de Cabul, local ocupado pela Aliança do Norte. "Os Estados Unidos continuarão bombardeando a linha de frente do Taleban no norte de Cabul", disse a um grupo de jornalistas o comandante Gulmohamed, da Aliança do Norte. "Depois disso, conquistaremos Cabul e o resto das tropas do Taleban se unirá a nós". Além das tropas regulares sob seu comando, o grupo do comandante incluía 10 desertores do Taleban que mudaram recentemente de lado. Os combatentes da oposição vigiam sem descanso suas posições ao norte de Cabul, após o bombardeio de uma zona atrás da vanguarda do Taleban. Ontem à noite, um jornalista da Associated Press recebeu autorização para entrar em uma zona controlada pela oposição a apenas 100 metros da linha de frente do Taleban. Junto a uma bandeira agitada pelo vento, dois soldados da Taleban olhavam de uma colina para oito soldados da aliança que estavam em Bagram, a cerca de 50 km ao norte de Cabul. A atmosfera reinante na zona era de tensão depois de uma das ações militares norte-americanas mais significativas: o bombardeio contra posições do Taleban localizadas imediatamente atrás de sua linha de frente.