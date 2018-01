Aliança do Norte diz ter assumido posição estratégica As forças de oposição ao Taleban disseram ter assumido o controle de um distrito próximo à estratégica cidade de Mazar-e-Sharif, enquanto os EUA realizavam bombardeios contra a linha de frente do Taleban. A Aliança do Norte realizou três ataques prolongados no domingo em direção de Mazar-e-Sharif e, ontem à noite, cercou o distrito de Zaray, a 100 quilômetros ao sul de Mazar-e-Sharif, disse o porta-voz da aliança Asharaf Nadeem. Cinco pessoas morreram nos conflitos. Apesar da conquista descrita pela oposição, tais forças têm tido dificuldade para avançar em direção a Mazar-e-Sharif. Os EUA também seguem bombardeando outras linhas de frente do Taleban, ao norte da capital Cabul e utilizaram uma de suas mais poderosas armas, a bomba BLU-82. Apelidada de "daisy cutter", a bomba tem 7,5 mil quilos e foi lançada contra posições da linha de frente do Taleban no Afeganistão. A BLU-82 possui cerca de seis vezes o montante do explosivo nitrato de amônia utilizado por Timothy McVeigh na explosão do edifício federal em Oklahoma. Leia o especial