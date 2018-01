Aliança do Norte diz ter dominado Herat A Aliança do Norte, que se opõe ao regime do Taleban, afirmou nesta segunda-feira ter capturado a cidade de Herat, ao oeste do Afeganistão. O porta-voz da oposição, Mohammed Abil, disse que a cidade havia sido controlada e o Taleban, milícia islâmica que governa o país, havia deixado a linha de frente. A notícia, porém, não pôde ser confirmada por fontes independentes. Caso a notícia seja confirmada, a queda de Herat representará um importante golpe nas forças do Taleban, que já perderam praticamente todo o norte do Afeganistão. Além disso, Herat é a maior e mais importante cidade do oeste afegão. Leia o especial