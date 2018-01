Aliança do Norte domina aeroporto próximo a Kandahar As forças da Aliança do Norte tomaram um aeroporto próximo a Kandahar, onde fica a sede da milícia Taleban e para onde, provavelmente, rumaram os soldados talebans de deixaram a capital Cabul nesta madrugada, informou a BBC. Um porta-voz do Taleban negou, no entanto, a informação de que a Aliança do Norte havia dominado o aeroporto, de acordo com a agência japonesa Kyodo, citando a imprensa islâmica afegã. Contrariando o pedido dos EUA para que não entrasse na capital do Afeganistão antes de um acordo para a formação de um governo com representantes de várias etnias do país, a Aliança do Norte entrou nesta madrugada em Cabul. Segundo um comandante da Aliança, as principais unidades militares do grupo estão nos arredores da cidade e apenas um destacamento entrou na capital para impedir saques e erradicar focos de resistência Taleban. A agência islâmica informa ainda que o Taleban monta novas linhas de frente em Maidan Shahr, capital da província Wardak, na parte leste de Cabul, diz a Kyodo. Leia o especial