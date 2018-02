Aliança do Norte envia tropas para a linha de frente A Aliança do Norte, que se opõe ao regime do Taleban no Afeganistão, enviou centenas de soldados para a frente de batalha, ao norte de Cabul, disseram porta-vozes e combatentes da oposição. Cerca de 800 soldados foram deslocados para a cidade de Jabal Saraj, que fica a 50 quilômetros ao norte de Cabul, e esse é o primeiro sinal de que a oposição está pronta para avançar contra a capital afegã. "Estamos preparados para a ação", disse Ahmad Zai, 25, carregando um rifle kalashnikov e um lança-foguetes. Ele disse ter esperanças de avançar contra Cabul "em um futuro próximo". Enquanto isso, aviões americanos bombardearam durante a noite posições estratégicas do Taleban ao norte de Cabul e perto da cidade de Mazar-el-Sharif. As cidades de Jalalabad e Kandahar também foram atacadas. Comandantes da Aliança do Norte estão impacientes por causa dos bombardeios pouco efetivos contra o Taleban e pedem que os aviões intensifiquem os ataques em Cabul e Mazar-el-Sharif. Leia o especial