Aliança do Norte espera armas do Irã e da Rússia A aliança oposicionista no norte do Afeganistão está coordenando uma ofensiva com os Estados Unidos e espera pela distribuição de armas de dois de seus maiores aliados na luta contra o Taleban: o Irã e a Rússia. O anúncio foi divulgado por um porta-voz da aliança. Segundo ele, representantes dos EUA e da Aliança do Norte têm tido "reuniões regulares e diárias" fora do Afeganistão. O porta-voz se recusou a entrar em mais detalhes, mas manifestou o desejo de encontrar com o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, que é esperado no Usbequistão no final desta semana. "Se Rumsfeld estiver em um dos países vizinhos, é possível que tenhamos uma reunião com ele", declarou. Os EUA estão concentrando suas forças em volta do Afeganistão, onde o governo do Taleban está escondendo Osama bin Laden, o principal suspeito dos atentados terroristas de 11 de setembro em Washington e Nova York. Os EUA já avisaram o Taleban de que, se eles não entregarem Bin Laden, haverá consequências. A Aliança do Norte, como é conhecido o grupo opositor do regime afegão, espera que os ataques dos EUA ajudem o grupo na luta contra o Taleban.