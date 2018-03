Aliança do Norte foi informada sobre ataque A liderança da oposição anti-Taleban no norte do Afeganistão foi informada na manhã de hoje que os Estados Unidos iriam atacar posições da milícia, disse uma autoridade da oposição. Rahimullah, o primeiro secretário da Embaixada afegã, que representa o governo no exílio na capital tajique de Dushanbe, afirmou que a oposição sabia que os EUA pretendiam atacar alvos militares na capital afegã, Cabul, e na cidade sulista de Kandahar. Perguntado sobre os planos imediatos da Aliança do Norte, Rahimullah disse que a oposição pretende lançar sua própria ofensiva contra a milícia governista islâmica num futuro próximo e poderia fazer uma tentativa de entrar em Cabul.