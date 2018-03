Aliança do Norte prepara ofensiva contra Taleban A Aliança do Norte está preparando uma grande ofensiva contra o Taleban, enquanto os Estados Unidos e a Grã Bretanha bombardeiam as bases do regime extremista islâmico, disse um estrategista da oposição. "Estamos em um estado de absoluta prontidão", disse Touryali Ghiasi à Associated Press por telefone. "Estamos nos preparando para avançar", disse Ghiasi da cidade iraniana de Mashhad. Ghiasi, um importante aliado do comandante da Aliança do Norte, Ahmed Shah Massood, morto em um ataque suicida, disse que a próxima campanha contra o Taleban pode começar já na quinta-feira. Ele não forneceu detalhes sobre os objetivos militares da Aliança, que controla cerca de 10% do Afeganistão. Lideres da oposição afegã acreditam que Massod foi morto por pessoas que cumpriam ordens do Taleban e de Osama bin Laden. Os ataques lançados ontem procuram destruir células da rede terrorista al-Qaeda. Ghiasi, no entanto, explicou que as bases civis e militares do Taleban não ficam próximas de áreas povoadas. "Não esperamos muitas fatalidades entre civis." O estrategista disse ter informações de que os ministérios da Defesa, Informação e do Interior do Taleban foram destruídos em Cabul, capital do Afeganistão. A importante base militar de Darulaman também foi atingida, disse Ghiasi. Leia o especial