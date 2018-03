Aliança do Norte prepara ofensiva sobre Cabul No primeiro dia após o início dos ataques anglo-americanos ao Afeganistão, forças de oposição à milícia Taleban, que controla o país, fecharam estradas ao norte para o tráfego civil e começaram a mover mísseis Scud, de fabricação soviética, na direção da capital, Cabul. Refugiados, fugindo de Cabul rumo ao norte, encontraram, no caminho, tropas da Aliança do Norte, grupo que se opõe ao Taleban, e que se moviam na direção oposta. A oposição parece estar se preparando para uma ofensiva na capital, em coordenação com os ataques americanos. Lideranças da Aliança afirmam que estão se posicionando para avançar. Embora a Aliança esteja a apenas 70 quilômetros de Cabul, o caminho entre os oposicionistas e a capital dominada pelo Taleban é cheio de montanhas que chegam, algumas, a mais de 4 quilômetros de altitude. Alguns picos estratégicos são controlados pelo Taleban.Leia o especial