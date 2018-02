Aos 82 anos, Munro já publicou mais de uma dúzia de coletâneas de contos desde os anos 1960. Seus trabalhos geralmente focam nas vidas de meninas e mulheres de cidades e comunidades rurais da região natal do sudoeste de Ontário. Ela receberá US$ 1,2 milhão de dólares da academia, que a classificou como "mestre do conto contemporâneo". Fonte: Associated Press.