Alicia Keys leva Grammy de revelação do ano A cantora de rythim and blues Alicia Keys, indicada para seis Grammys, foi escolhida a revelação do ano de 2001. Este é um dos principais troféus oferecidos na cerimônia. Além dele, Alicia também ganhou o Grammy de melhor álbum de rythm and blues por Songs in A Minor e melhor interpretação feminina de R&B por Fallin.