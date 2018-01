AliExpress alcança 100 milhões de compradores no exterior

XANGAI - A AliExpress, plataforma chinesa de comércio eletrônico, alcançou esta semana os 100 milhões de compradores no exterior, informou o grupo pelas redes sociais.

A AliExpress foi fundada pelo Grupo Alibaba em 2010 como um site de venda de produtos de baixo custo que conectava diretamente fabricantes chineses e compradores particulares, especialmente os de fora da China.

Segundo a agência estatal Xinhua, o portal recebe mais de 20 milhões de clientes por dia. Os principais compradores estão na Rússia, Espanha, Israel e França.

No perfil predominante, mulheres de 25 a 34 anos. Os compradores com mais retorno são os da Maldivas, Lituânia e Butão. Para reduzir o tempo de entrega, a empresa estabeleceu alguns estoques no exterior.

A AliExpress funciona principalmente no exterior já que na China, o Grupo Alibaba tem outros portais eletrônicos de venda similares, entre eles o Taobao, o mais popular. / EFE