Alitalia cancela 88 vôos por causa de greve Em razão da paralisação de um dia dos funcionários estabelecidos no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, a Alitalia decidiu cancelar 80 vôos domésticos e mais oito serviços internacionais previstos para amanhã. A principal companhia aérea italiana disse ainda que deverá remarcar outros 55 vôos por causa da paralisação, que deverá durar das 7h às 15h (horário de Brasília). A Alitalia estima que 13 mil passageiros serão afetados pela interrupção das atividades dos aeroportuários. No entanto, a companhia garantiu que os vôos programados para os horários de pico das 3h às 5h e das 15h às 18h (de Brasília) deverão operar normalmente. Os sindicatos que reúnem os aeroportuários disseram que a greve foi decidida em sinal de protesto contra a demissão de 400 funcionários que trabalhavam em uma empresa de alimentação industrial que funciona no aeroporto.