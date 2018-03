Alitalia cancela vôos para Caracas A companhia aérea Alitalia decidiu cancelar os vôos programados para esta sexta-feira entre Milão e Caracas por "razões de segurança", depois dos distúrbios que aconteceram nas ruas da capital venezuelana. Havia dois vôos programados para hoje: um partindo do aeroporto Malpensa, em Milão, para Caracas, e o vôo de volta. A companhia disse que o retorno dos serviços à normalidade vai depender da situação do país e das condições de segurança. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, renunciou esta madrugada. Ele foi pressionado pelo militares do país depois dos violentos protestos ocorridos em Caracas, ontem, que deixaram um saldo de 11 mortos e mais de 100 feridos. As informações são da Dow Jones. Leia tudo sobre a crise na Venezuela