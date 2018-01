Alito é confirmado como novo juíz da Suprema Corte O juiz Samuel Alito Jr., de 55 anos, foi confirmado nesta terça-feira pelo Senado americano por 58 votos a favor e 42 contra como o novo juiz da Suprema Corte dos EUA. Ele assume o cargo no lugar na Sandra O´Connor, que está se aposentando. Apesar de conservadora, ela teve uma atuação importante, como o voto decisivo em assuntos no qual a corte estava dividida. Alito é considerado um ?conservador convicto?, o que agrada aos republicanos, mas desagrada os democratas e grupos que fazem campanha por avanço nas leis de direitos civis e principalmente aos que temem uma mudança na lei atual de direito ao aborto, em vigor com uma decisão da Suprema Corte em 1973. Na sabatina na Comissão de Justiça do Senado, a oposição tentou passar a imagem de Alito como um conservador radical usando opiniões que ele escreveu no passado, quando era assessor da Casa Branca no governo Reagan, mas não conseguiu convencer um número suficiente de senadores a votar contra ele. Como os republicanos têm 55 das 100 cadeiras do Senado, a aprovação era garantida a não ser que os democratas conseguissem apoio de senadores republicanos. Com as eleições para o Congresso em novembro deste ano, vários senadores democratas de Estados que votaram pelos republicanos nas eleições presidenciais se sentem pressionados pelos seus eleitores a apoiar o governo. Legado presidencial Embora a Suprema Corte seja um órgão teoricamente apartidário, os nove juízes são indicados pelo presidente. Os candidatos devem ser aprovados pelo Senado e têm cargos vitalícios. Muitos consideram que as nomeações na Suprema Corte são a verdadeira herança de um presidente, já que os indicados continuam no cargo muito após o presidente deixar o governo. O juiz Alito assistiu à votação pela TV, na Casa Branca, com o presidente George W. Bush. A cerimônia oficial de posse é na quarta-feira, mas Alito deve aparecer ao lado do presidente no discurso do Estado da União, nesta terça-feira à noite.