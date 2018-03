All Nippon Airways retoma voos com 787 Dreamliner

A ANA, a maior operadora do Dreamliner, principal avião da Boeing, informou que uma das aeronaves decolou "com segurança" da cidade de Sapporo, na província de Hokkaido, com destino ao Aeroporto Internacional de Tóquio.

Este foi o primeiro voo comercial de um Dreamliner da ANA desde que os Boeings foram impedidos de voar mundialmente após dois incidentes separados, ocorridos em janeiro, envolvendo o superaquecimento de baterias em aeronaves japonesas.

Na semana passada, a ANA anunciou planos de retomar os voos antes da data originalmente prevista, 1º de junho, uma vez que já havia completado os testes de segurança.

Após meses de investigação, autoridades nos EUA aprovaram em abril o reparo feito na bateria do Dreamliner e reguladores japoneses logo fizeram o mesmo.

Recentemente, a ANA disse ter registrado uma falha no painel elétrico de um Dreamliner no começo deste mês. A empresa, no entanto, afirmou que o problema foi muito "pequeno" para impedir a retomada de voos com o Boeing.

A ANA opera cerca de um terço dos 50 Dreamliners já entregues pela Boeing. Na última segunda-feira, a United Airlines também retomou as operações do modelo, com um voo entre Houston e Chicago. As informações são da Dow Jones.