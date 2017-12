Allan Greenspan retorna hoje aos Estados Unidos O presidente do Federal Reserve (Banco Central americano), Allan Greenspan, está retornando somente hoje aos Estados Unidos. Ele ficou hospedado durante à noite em algum lugar da Basiléia, que não foi revelado por questões de segurança. Segundo assessoria do Banco Internacional de Compensações (Bis), ele havia tomado um vôo na terça-feira para retornar à Washington depois de uma reunião sobre economia internacional, mas o avião acabou retornando para a Basiléia, depois das informações sobre o atentado e que resultaram no fechamento dos aeroportos americanos.