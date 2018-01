Allawi diz que homens da Al-Qaeda foram capturados Forças iraquianas capturaram quatro "importantes" suspeitos da rede terrorista Al-Qaeda, anunciou o premier interino do Iraque, Ayad Allawi. Falando a recrutas durante uma visita a um campo de treinamento ao norte de Bagdá, Allawi disse que "quatro importantes suspeitos da Al-Qaeda vindos do estrangeiro" foram presos ontem, mas não informou como ou onde. "Tenho esperança de que capturaremos mais deles em breve", completou o primeiro-ministro. Suas palavras foram transmitidas pela TV Al-Arabiya. O governo do Iraque acusa agentes estrangeiros da Al-Qaeda, como o jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, de orquestrar muitos dos ataques terroristas ocorridos no país nos últimos 16 meses.