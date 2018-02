Alpinista filma avalanche no Monte Everest

O alemão Jost Kobusch filmou os momentos de desespero dos alpinistas que estavam no campo base do Monte Everest, depois que um terremoto de 7,8 na escala Richter atingiu o Nepal, neste sábado, 25. Segundo o Ministério do Turismo nepalês, pelo menos 17 pessoas morreram na montanha, em virtude de uma avalanche desencadeada pelo tremor.

Entre os feridos, 22 com complicações mais graves já haviam sido levados de helicóptero para tratamento no vilarejo de Pheriche, onde se encontra o hospital mais próximo do Monte Everest. Entretanto, o mau tempo e a dificuldade de comunicação dificultam a chegada de mais helicópteros ao local, informou Ang Tshering, da Associação de Montanhismo do Nepal.

O terremoto atingiu ainda Bangladesh, a China e o norte da Índia. É o pior tremor registrado no Nepal em 81 anos. Monumentos históricos da capital Katmandu, como a torre de Dhahara, construída em 1832, ficaram destruídos. Mais de 2,5 mil pessoas morreram.